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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 71 випуск від 27.07.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 71 випуск від 27 липня 2023. Дивитись онлайн 71 випуск Ранок у великому місті ефір від 27.07.2023
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Випуск 71 | 27.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт  Ранок у великому місті 2023 випуск 71 від 27.07.2023 разом із Надією Матвєєвою, Сергієм Лиховидою й Григорієм Германом. Починайте свій літній день корисно, приємно й у гарному гуморі!

У 71 випуску шоу Ранок у великому місті ви вивчите нову скоромовку з Денисом Чоловським, дізнаєтеся про казкове й трагічне життя легендарного співака Prince, а також побачите дивовижні краєвиди ірландського Дубліна й розкіш найбагатшої країни світу Катар. Що карти таро кажуть про невдалий бунт Пригожина? Де археологи знайшли прототип ранця? І якими цікавинками про шоу-бізнес поділилися українські селебріті під час прем’єри фільму «Оппенгеймер»? Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 71 від 27.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 70 від 26.07.2023

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