Ранок у великому місті дивитись онлайн 71 випуск від 27.07.2023

Випуск 71 | 27.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 71 від 27.07.2023 разом із Надією Матвєєвою, Сергієм Лиховидою й Григорієм Германом. Починайте свій літній день корисно, приємно й у гарному гуморі!

У 71 випуску шоу Ранок у великому місті ви вивчите нову скоромовку з Денисом Чоловським, дізнаєтеся про казкове й трагічне життя легендарного співака Prince, а також побачите дивовижні краєвиди ірландського Дубліна й розкіш найбагатшої країни світу Катар. Що карти таро кажуть про невдалий бунт Пригожина? Де археологи знайшли прототип ранця? І якими цікавинками про шоу-бізнес поділилися українські селебріті під час прем’єри фільму «Оппенгеймер»? Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 71 від 27.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 70 від 26.07.2023