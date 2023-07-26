Ранок у великому місті дивитись онлайн 70 випуск від 26.07.2023

Випуск 70 | 26.07.2023 | 2023

Вітаємо вас у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 70 від 26.07.2023, в якому надамо багато цікавої та корисної інформації.

Жителі Об’єднаного Королівства намагаються бути максимально екофрендлі, при цьому не відмовляючи собі у власних забаганках. Легендарні двоповерхові автобуси тепер теж стали еко, а за використання пластівок у кав’ярнях доведеться сплатити податок. Таким чином влада спонукає британців приходити в заклади зі своїми багаторазовими склянками. Як ще не шкодити природі на прикладі Великобританії, дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023.

Просто зараз ви побачите сюжет про створення культової екншн-комедії «Люди в чорному», де замість Віла Сміта спочатку мав грати… Девід Швімер, Росс з «Друзів». Хто ще був в оригінальному касті «Людей в чорному»? Дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 70 від 26.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 69 від 25.07.2023