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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 69 випуск від 25.07.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 69 випуск від 25 липня 2023. Дивитись онлайн 69 випуск Ранок у великому місті ефір від 25.07.2023
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Випуск 69 | 25.07.2023 | 2023

Доброго ранку, українці! Вітаємо вас у ранковому шоу – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 69 від 25.07.2023.

У 69 випуску шоу Ранок у великому місті педіатриня Анна Горбань розповість про небезпечні методи лікування дітей, а харків’янка Дарья Лебединська розкриє всі найцікавіші деталі життя української родини в американському Ноксвіллі. Також не пропустіть захопливу рубрику «Зірки крізь час», яка покаже шлях до успіху, забуття й відродження на сцені співака й шоумена Володимира Дантеса від кастингу для «Фабрики зірок» і донині. Починайте свій день дивовижно й корисно – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 69 від 25.07.2023.

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