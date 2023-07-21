Ранок у великому місті дивитись онлайн 68 випуск від 21.07.2023

Випуск 68 | 21.07.2023 | 2023

Почніть свій день у дружній атмосфері – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 68 від 21.07.2023.

«Кривавий місяць», «полуниця», «півмісяця» – що тільки не понавигадували українці, намагаючись пояснити слово «полумисок». Дізнайтеся справжнє тлумачення цього та інших цікавих термінів у пізнавальній рубриці шоу Ранок у великому місті «Паляниця», де ми навчаємо нового й перевіряємо ваші знання з української мови.

Історія життя, героїзму та смерті Василя Сліпака, цікавинки про еміграцію в Канаду, кінорубрика й народні новини – дивіться онлайн у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 68 від 21.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 67 від 20.07.2023