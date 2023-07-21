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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 68 випуск від 21.07.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 68 випуск від 21 липня 2023. Дивитись онлайн 68 випуск Ранок у великому місті ефір від 21.07.2023
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Випуск 68 | 21.07.2023 | 2023

Почніть свій день у дружній атмосфері – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 68 від 21.07.2023.

«Кривавий місяць», «полуниця», «півмісяця» – що тільки не понавигадували українці, намагаючись пояснити слово «полумисок». Дізнайтеся справжнє тлумачення цього та інших цікавих термінів у пізнавальній рубриці шоу Ранок у великому місті «Паляниця», де ми навчаємо нового й перевіряємо ваші знання з української мови.

Історія життя, героїзму та смерті Василя Сліпака, цікавинки про еміграцію в Канаду, кінорубрика й народні новини – дивіться онлайн у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 68 від 21.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 67 від 20.07.2023

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