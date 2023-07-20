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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 67 випуск від 20.07.2023

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Ранок у великому місті Випуск 67 Ранок у великому місті дивитись онлайн 67 випуск від 20.07.2023
Випуск 67 | 20.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 67 від 20.07.2023, в якому ми підготували дайджест новин на болотах. Чим знову здивують дикуни з рашки? Дивіться просто зараз! Також на вас чекають два цікавих сюжета про українських зірок: історія королеви Джамали та селебритіз, які прославляють рідні села.

Таролог Макс Гордєєв запитає в карт, чи введе НАТО свої війська в Україну, щоб разом із ЗСУ боротися проти ворога. А також розповість, чи стане Мішустін президентом росії та яка доля чекає на колаборанта та зрадника Сальдо. Чи отримає він подарункову статуетку з сюрпризом? Дивіться в Ранок у великому місті 2023 випуск 67 від 20.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 66 від 19.07.2023

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