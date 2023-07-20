Ранок у великому місті смотреть онлайн 67 выпуск от 20.07.2023

Выпуск 67 | 20.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 67 от 20.07.2023, в котором мы подготовили дайджест новостей на болотах. Чем снова удивят дикари из рашки? Смотрите прямо сейчас! Также вас ждут два интересных сюжета об украинских звездах: история королевы Джамалы и селебритиз, прославляющие родные села.

Таролог Макс Гордеев спросит у карт, введет ли НАТО свои войска в Украину, чтобы вместе с ВСУ бороться против врага. А также расскажет, станет ли Мишустин президентом России и какая судьба ждет коллаборанта и предателя Сальдо. Получит ли он подарочную статуэтку с сюрпризом? Смотрите в Ранок у великому місті 2023 выпуск 67 от 20.07.2023.

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