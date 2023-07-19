Ранок у великому місті смотреть онлайн 66 выпуск от 19.07.2023

Выпуск 66 | 19.07.2023 | 2023

Приветствуем в познавательном утреннем шоу – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 66 от 19.07.2023. Юлия Зорий, Григорий Герман и Роман Мищеряков расскажут интересные факты и дадут полезные советы, чтобы сделать ваш день особенным!

В 66 выпуске проекта Ранок у великому місті вы узнаете про закулисье съемки фильма «Гэтсби», самые интересные бассейны мира, историю освобождения Бритни Спирс и экологические инициативы Лондона. Кто консервирует ромовые бабки? Кто такой мазун? Что говорят карты таро про предательство Кадырова? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 66 от 19.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 65 от 18.07.2023