Ранок у великому місті дивитись онлайн 66 випуск від 19.07.2023

Випуск 66 | 19.07.2023 | 2023

Вітаємо в пізнавальному ранковому шоу – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 66 від 19.07.2023. Юлія Зорій, Григорій Герман і Роман Міщеряков розкажуть цікавинки й дадуть корисні поради, щоб зробити ваш день особливим!

У 66 випуску проєкту Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про залаштунки знімання фільму «Великий Ґетсбі», найцікавіші басейни світу, історію визволення Брітні Спірс і екологічні ініціативи Лондону. Хто консервує ромові бабки? Хто такий мазун? Що кажуть карти таро про зраду Кадирова? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 66 від 19.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 65 від 18.07.2023