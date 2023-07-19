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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 66 випуск від 19.07.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 66 випуск від 19 липня 2023. Дивитись онлайн 66 випуск Ранок у великому місті ефір від 19.07.2023
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Випуск 66 | 19.07.2023 | 2023

Вітаємо в пізнавальному ранковому шоу – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 66 від 19.07.2023. Юлія Зорій, Григорій Герман і Роман Міщеряков розкажуть цікавинки й дадуть корисні поради, щоб зробити ваш день особливим!

У 66 випуску проєкту Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про залаштунки знімання фільму «Великий Ґетсбі», найцікавіші басейни світу, історію визволення Брітні Спірс і екологічні ініціативи Лондону. Хто консервує ромові бабки? Хто такий мазун? Що кажуть карти таро про зраду Кадирова? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 66 від 19.07.2023.

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