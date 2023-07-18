Ранок у великому місті дивитись онлайн 65 випуск від 18.07.2023

Випуск 65 | 18.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 65 від 18.07.2023, в якому ви побачите сюжет про українських емігрантів. Олексій розповість про Катар та особливості проживання в країні Середнього Сходу. А українські біженці в Китаї поділяться своїм досвідом спілкування з місцевими жителями, культурний шок, традиції та схожі моменти між китайцями та українцями.

Також ми для вас підготували дайджест новин з боліт, сюжет про Злату Огнєвіч, Олексія Дурнєва та Джулію Робертс. Вмикайте хутчіш Ранок у великому місті 2023, щоб почути новини зі світу українського та західного шоу-бізнесу.

Ранок у великому місті 2023 випуск 64 від 14.07.2023