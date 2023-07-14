Ранок у великому місті дивитись онлайн 64 випуск від 14.07.2023

Выпуск 64 | 14.07.2023 | 2023

Доброго ранку, Україно! Прокидайтеся разом з нами – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 64 від 14.07.2023. Улюблені телеведучі Григорій Герман, Сергій Лиховида й Надія Матвєєва приготували для вас найцікавіше про Україну та світ, щоб підбадьорити й надихнути на цілий день.

У проєкті Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про історію банкрутства й успіху англійської компанії Tesco, моторошні історії п’яти українських зірок, які постраждали від сталкінгу своїх фанатів, біографію зіркового футболіста Валерія Лобановського й цікавинки про українську мову. Готові до заряду нових знань, енергії й позитиву? Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 64 від 14.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 63 від 13.07.2023