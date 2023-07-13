Ранок у великому місті дивитись онлайн 63 випуск від 13.07.2023

Выпуск 63 | 13.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 63 від 13.07.2023, в якому ви побачите два ексклюзивних інтервʼю – з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та родиною телеведучого Тимура Мірошниченка.

Ви побуваєте в кабінеті міністра та побачите раритетну мапу України, на якій чітко видно, які саме історично українські території росія привласнила собі. Також побачите бомбосховище Дмитра Кулеби та дізнаєтеся трохи про щоденні ритуали міністра в шоу Ранок у великому місті 2023.

Тимур Мірошниченко та його дружина Інна поділяться своїм досвідом всиновлення дитини. З якими складнощами довелося зіткнутися подружжю? І як вони пояснили двом біологічним дітям появу братика? Дивіться в проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 63 від 13.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 62 від 12.07.2023