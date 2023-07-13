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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 63 выпуск от 13.07.2023

Смотрите онлайн Ранок у великому місті 63 выпуск от 13 июля 2023. Смотреть онлайн 63 выпуск Ранок у великому місті эфир от 13.07.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 63 Ранок у великому місті смотреть онлайн 63 выпуск от 13.07.2023
Выпуск 63 | 13.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 63 от 13.07.2023, в котором вы увидите два эксклюзивных интервью – с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и семьей телеведущего Тимура Мирошниченко.

Вы побываете в кабинете министра и увидите раритетную карту Украины, на которой четко видно, какие исторически украинские территории россия присвоила себе. Также увидите бомбоубежище Дмитрия Кулебы и узнаете немного о ежедневных ритуалах министра в шоу Ранок у великому місті 2023.

Тимур Мирошниченко и его супруга Инна поделятся своим опытом усыновления ребенка. С какими сложностями пришлось столкнуться супругам? И как они объяснили двум биологическим детям появление братика? Смотрите в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 63 от 13.07.2023.

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