Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 63 выпуск от 13.07.2023
Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 63 от 13.07.2023, в котором вы увидите два эксклюзивных интервью – с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и семьей телеведущего Тимура Мирошниченко.
Вы побываете в кабинете министра и увидите раритетную карту Украины, на которой четко видно, какие исторически украинские территории россия присвоила себе. Также увидите бомбоубежище Дмитрия Кулебы и узнаете немного о ежедневных ритуалах министра в шоу Ранок у великому місті 2023.
Тимур Мирошниченко и его супруга Инна поделятся своим опытом усыновления ребенка. С какими сложностями пришлось столкнуться супругам? И как они объяснили двум биологическим детям появление братика? Смотрите в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 63 от 13.07.2023.