Ранок у великому місті дивитись онлайн 62 випуск від 12.07.2023

Випуск 62 | 12.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 62 від 12.07.2023! Немає нічого більш радісного серцю, ніж українські меми. У сьогоднішній програмі ви побачите й пригадаєте легендарні меми, які виникли на території України та за участю жителів України. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023.

Журналіст Денис Чоловський проведе ранковий екзамен Паляниця, під час якого навчить українців цікавих слів, правильних наголосів і допоможе вивчити і вимовити цікаву скоромовку. Чи знаєте ви, як правильно наголошувати: батьківщИна чи бАтьківщина? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 62.

Ранок у великому місті 2023 випуск 61 від 11.07.2023