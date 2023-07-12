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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 62 выпуск от 12.07.2023

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Ранок у великому місті смотреть онлайн 62 выпуск от 12.07.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 62 Ранок у великому місті смотреть онлайн 62 выпуск от 12.07.2023
Выпуск 62 | 12.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 62 от 12.07.2023! Нет ничего более радостного сердцу, чем украинские мемы. В сегодняшней программе вы увидите и вспомните легендарные мемы, возникшие на территории Украины и с участием жителей Украины. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023.

Журналист Денис Чоловский проведет утренний экзамен Паляница, во время которого научит украинцев интересным словам, правильным ударениям и поможет выучить и произнести интересную скороговорку. Знаете ли вы, как правильно ставить ударение: батьківщИна или бАтьківщина? Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 62.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 61 от 11.07.2023

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