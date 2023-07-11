Ранок у великому місті смотреть онлайн 61 выпуск от 11.07.2023

Выпуск 61 | 11.07.2023 | 2023

Доброе утро, украинцы! Начинайте этот день вместе с любимым утренним шоу – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 61 от 11.07.2023. Удивительные новости со всего мира, интересные факты про шоу-бизнес и лучшие истории про Украину уже ждут вас!

В проекте Ранок у великому місті вы узнаете про редкие явления, которые поражают до глубины души, подвиги украинских героев, другую сторону жизни в Париже и тайны профессии тату-мастера. Как дядя-строитель открыл двери в шоу-бизнес для Ольги Поляковой? Правда ли, что мы скоро услышим новую и последнюю песню от Beatles? Кто вдохновился аферой в киноленте так, что решил сам обокрасть банк? Интересные факты про мир поднимут вам настроение прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 61 от 11.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 60 от 07.07.2023