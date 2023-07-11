Ранок у великому місті дивитись онлайн 61 випуск від 11.07.2023

Випуск 61 | 11.07.2023 | 2023

Доброго ранку, українці! Починайте цей день разом з улюбленим ранковим шоу – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 61 від 11.07.2023. Дивовижні новини з усього світу, цікавинки про шоу-бізнес та найкращі історії про Україну вже чекають на вас!

У проєкті Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про рідкісні видовища, які вражають до глибини душі, подвиги українських героїв, інший бік життя в Парижі й таємниці професії тату-майстра. Як дядько-будівельник відчинив двері в шоу-бізнес для Ольги Полякової? Чи справді ми скоро почуємо нову й останню пісню від Beatles? Хто надихнувся аферою в кінострічці настільки, що вирішив сам обікрасти банк? Цікаві факти про світ піднімуть вам настрій просто зараз – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 61 від 11.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 60 від 07.07.2023