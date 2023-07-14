Ранок у великому місті смотреть онлайн 64 выпуск от 14.07.2023

Выпуск 64 | 14.07.2023 | 2023

Доброе утро, Украина! Просыпайтесь вместе с нами – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 64 от 14.07.2023. Любимые телеведущие Григорий Герман, Сергей Лиховида и Надежда Матвеева приготовили для вас самое интересное про Украину и мир, чтобы взбодрить и вдохновить на целый день.

В проекте Ранок у великому місті вы узнаете историю про банкротство и успех английской компании Tesco, жуткие истории пяти украинских звезд, пострадавших от сталкинга своих фанатов, биографию звездного футболиста Валерия Лобановского и интересные факты про украинский язык. Готовы к заряду новых знаний, энергии и позитива? Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 64 от 14.07.2023.

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