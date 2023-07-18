Ранок у великому місті смотреть онлайн 65 выпуск от 18.07.2023

Выпуск 65 | 18.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 65 от 18.07.2023, в котором вы увидите сюжет об украинских эмигрантах. Алексей расскажет о Катаре и особенностях проживания в стране Среднего Востока. А украинские беженцы в Китае поделятся своим опытом общения с местными жителями, культурным шоком, традициями и схожими моментами между китайцами и украинцами.

Также мы для вас подготовили дайджест новостей с болот, сюжет о Злате Огневич, Алексее Дурневе и Джулии Робертс. Включайте скорее Ранок у великому місті 2023, чтобы услышать новости из мира украинского и западного шоу-бизнеса.

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