Ранок у великому місті смотреть онлайн 68 выпуск от 21.07.2023

Выпуск 68 | 21.07.2023 | 2023

Начните свой день в дружеской атмосфере – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 68 от 21.07.2023.

«Кровавый месяц», «клубника», «полумесяц» – что только не придумали украинцы, пытаясь объяснить слово «полумисок». Узнайте настоящее толкование этого и других интересных терминов в познавательной рубрике шоу Ранок у великому місті «Паляниця», где мы обучаем новому и проверяем ваши знания украинского языка.

История жизни, героизма и смерти Василия Слипака, интересные факты об эмиграции в Канаду, кинорубрика и народные новости – смотрите онлайн в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 68 от 21.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 67 от 20.07.2023