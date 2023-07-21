Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 68 выпуск от 21.07.2023
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Выпуск 68 | 21.07.2023 | 2023
Начните свой день в дружеской атмосфере – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 68 от 21.07.2023.
«Кровавый месяц», «клубника», «полумесяц» – что только не придумали украинцы, пытаясь объяснить слово «полумисок». Узнайте настоящее толкование этого и других интересных терминов в познавательной рубрике шоу Ранок у великому місті «Паляниця», где мы обучаем новому и проверяем ваши знания украинского языка.
История жизни, героизма и смерти Василия Слипака, интересные факты об эмиграции в Канаду, кинорубрика и народные новости – смотрите онлайн в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 68 от 21.07.2023.