Ранок у великому місті смотреть онлайн 69 выпуск от 25.07.2023

Выпуск 69 | 25.07.2023 | 2023

Доброе утро, украинцы! Приветствуем вас в утреннем шоу – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 69 от 25.07.2023.

В 69 выпуске шоу Ранок у великому місті педиатр Анна Горбань расскажет про опасные методы лечения детей, а харьковчанка Дарья Лебединская раскроет все самые интересные детали жизни украинской семьи в американском Ноксвилле. Также не пропустите увлекательную рубрику «Звезды сквозь время», которая покажет путь к успеху, забвение и возрождение на сцене певца и шоумена Владимира Дантеса от кастинга для «Фабрики звезд» и по сей день. Начинайте свой день увлекательно и полезно – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 69 от 25.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 68 от 21.07.2023