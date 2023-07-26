Ранок у великому місті смотреть онлайн 70 выпуск от 26.07.2023

Выпуск 70 | 26.07.2023 | 2023

Приветствуем вас в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 70 от 26.07.2023, в котором предоставим много интересной и полезной информации.

Жители Соединенного Королевства пытаются быть максимально экофрендли, при этом не отказывая себе в собственных прихотях. Легендарные двухэтажные автобусы теперь тоже стали эко, а за использование пластиковых стаканчиков в кафе придется заплатить налог. Таким образом власти побуждают британцев приходить в заведения со своими многоразовыми стаканами. Как еще не вредить природе на примере Великобритании, смотрите в шоу Ранок у великому місті 2023.

Прямо сейчас вы увидите сюжет о создании культовой экншн-комедии «Люди в черном», где вместо Вилла Смита сначала должен был играть… Дэвид Швимер, Росс из «Друзей». Кто еще был в оригинальном касте «Людей в черном»? Смотрите в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 70 от 26.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 69 от 25.07.2023