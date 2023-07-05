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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 58 выпуск от 05.07.2023

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Ранок у великому місті Выпуск 58 Ранок у великому місті смотреть онлайн 58 выпуск от 05.07.2023
Выпуск 58 | 05.07.2023 | 2023

Приветствуем вас в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 58 от 05.07.2023, с которым так интересно и познавательно начинать день. Мы подготовили для вас много сюжетов о кино, бизнесе, музыке, путешествиях и технологиях, чтобы зарядить вас энергией на целый день. Также вместе с вами мы вспомним одни из лучших украинских мемов от начала полномасштабного вторжения.

Многие украинцы, сбежавшие за границу от войны, мечтают вернуться домой. Однако страх ракетных атак и обстрелов останавливает их. Так стоит ли возвращаться в Украину, если очень хочется, но страшно? Расскажет психолог в шоу Ранок у великому місті 2023 год выпуск 58 от 05.07.2023.

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