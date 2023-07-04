Ранок у великому місті смотреть онлайн 57 выпуск от 04.07.2023

Выпуск 57 | 04.07.2023 | 2023

Проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 57 на СТБ – лучшее начало дня! Вас ждет подборка милых и смешных моментов с нашими защитниками и защитницами, которые успевают не только отстаивать независимость Украины на поле боя, но и записывать смешные или вдохновляющие видео для соцсетей.

Также вы увидите сюжет про сегодняшние дни харьковчан. Жизнь большого города сильно изменилась за время полномасштабной войны. Люди уже год живут без окон, дети не могут учиться в школе из-за плохих условий, ТРЦ снова начинают работать. Люди вернулись в Изюм, несмотря на все разрушения и ужасы, которые там были. Они верят в ЗСУ и победу Украины. Смотрите сюжет о несломимом Харькове в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 57.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 56 от 30.06.2023