Ранок у великому місті дивитись онлайн 57 випуск від 04.07.2023

Випуск 57 | 04.07.2023 | 2023

Проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 57 на СТБ – найкращий початок дня! На вас чекає добірка милих та смішних моментів із нашими захисниками та захисницями, які встигають не лише відстоювати незалежність України на полі бою, а й записувати смішні чи надихаючі відео для соцмереж.

Також ви побачите сюжет про сьогодення харків'ян. Життя великого міста дуже змінилося за час повномасштабної війни. Люди вже рік живуть без вікон, діти не можуть навчатися в школі через погані умови, ТРЦ знову починають працювати. Люди повернулися в Ізюм, незважаючи на всі руйнування та жахи, які там були. Вони вірять у ЗСУ та перемогу України. Дивіться сюжет про незламний Харків у проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 57.

Ранок у великому місті 2023 випуск 56 від 30.06.2023