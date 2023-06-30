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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 56 випуск від 30.06.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 56 випуск від 30 червня 2023. Дивитись онлайн 56 випуск Ранок у великому місті ефір від 30.06.2023
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Випуск 56 | 30.06.2023 | 2023

Почніть свій день з проєкту Ранок у великому місті 2023 випуск 56! Вам забезпечено заряд гарного настрою, а ще ви дізнаєтеся багато цікавих фактів. Як роблять чіпси, яке місце в історії займає арахіс і чи правда, що манна каша шкідлива? Дізнайтеся просто зараз!

У 56 випуску Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтесь історію створення фільму Чарлі та шоколадна фабрика. Хто міг би зіграти Віллі Вонка, якби Джонні Депп не погодився на роль? Що думає родина Роальда Даля про екранізацію Тіма Бертона? Дізнайтеся просто зараз.

Також ви побачите сюжет про медицину в Австрії. Які сучасні технології використовують австрійські стоматологи та де вчаться на медика? Дивіться в ранковому шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 56.

Ранок у великому місті 2023 випуск 55 від 29.06.2023

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