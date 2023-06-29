Ранок у великому місті дивитись онлайн 55 випуск від 29.06.2023

Випуск 55 | 29.06.2023 | 2023

Вітаємо вас у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 55 від 29.06.2023, в якому кожного дня ми збираємо для вас найцікавішу інформацію про Україну та світ. Просто зараз в жартівливому сюжеті ви побачите останні новини про події на болотах, а також побачите найкращі відео від котиків ЗСУ.

Ми постійно намагаємося вам показати, чого можна навчитися в інших країн. Так ми вже дізналися у французів, як економити електроенергію, а тепер настав час дізнатися щось корисне в естонців. Як побудувати медичну систему без бюрократії та з безкоштовними ліками? Ексклюзивна інформація від українця, який проживає в Естонії, – в сюжеті проєкту Ранок у великому місті 2023 випуск 55 від 29.06.2023.

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