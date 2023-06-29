Ранок у великому місті смотреть онлайн 55 выпуск от 29.06.2023

Выпуск 55 | 29.06.2023 | 2023

Приветствуем вас в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 55 от 29.06.2023, в котором каждый день мы собираем для вас интересную информацию об Украине и мире. Прямо сейчас в шутливом сюжете вы увидите последние новости о событиях на болотах, а также увидите самые лучшие видео от котиков ВСУ.

Мы постоянно стараемся показывать вам, чему можно научиться у других стран. Так мы уже узнали у французов, как экономить электроэнергию, а теперь пора узнать что-то полезное и у эстонцев. Как построить медицинскую систему без бюрократии и с бесплатными лекарствами? Эксклюзивная информация от украинца, проживающего в Эстонии, – в сюжете проекта Ранок у великому місті 2023 выпуск 55 от 29.06.2023.

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