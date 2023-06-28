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Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 54 выпуск от 28.06.2023

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Ранок у великому місті Выпуск 54 Ранок у великому місті смотреть онлайн 54 выпуск от 28.06.2023
Выпуск 54 | 28.06.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 54 от 28.06.2023. Очень часто ляпы политиков или просто их меткие высказывания становились всеукраинскими мемами. В сегодняшней программе вы увидите подборку легендарных высказываний Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Арсения Яценюка и Николая Тищенко. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023.

Журналист Денис Чоловский проверит словарный запас киевлян и выяснит, знают ли они, что такое «шкалик» и «вилиці»? И как правильно ставить ударения в словах «уподОбання» или «уподобАння», «зручнИй» или «зрУчний»? Готовы проверить свои знания? Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 год выпуск 54.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 53 от 27.06.2023

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