Ранок у великому місті смотреть онлайн 54 выпуск от 28.06.2023

Выпуск 54 | 28.06.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 54 от 28.06.2023. Очень часто ляпы политиков или просто их меткие высказывания становились всеукраинскими мемами. В сегодняшней программе вы увидите подборку легендарных высказываний Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Арсения Яценюка и Николая Тищенко. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023.

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Ранок у великому місті 2023 выпуск 53 от 27.06.2023