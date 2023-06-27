Ранок у великому місті смотреть онлайн 53 выпуск от 27.06.2023

Выпуск 53 | 27.06.2023 | 2023

Начинайте этот день вместе с нами – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 53 от 27.06.2023. Ваши любимые ведущие собрали интересные факты и новости со всего мира, чтобы поднять вам настроение и уберечь от преступников!

Как считаете, может ли один вопрос изменить жизнь преступника? Наш ответ прост – конечно, может! В проекте Ранок у великому місті вы узнаете трогательную историю вора Артура Бута. Почему перспективный школьник и отличник пустился во все тяжкие? Какой вопрос судьи изменил его жизнь? Узнайте прямо сейчас.

Историческая рубрика, новый скандал в украинском шоу-бизнесе и замечательные видео от наших котиков ВСУ – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 53 от 27.06.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 52 от 23.06.2023