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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 53 випуск від 27.06.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 53 випуск від 27 червня 2023. Дивитись онлайн 53 випуск Ранок у великому місті ефір від 27.06.2023
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Випуск 53 | 27.06.2023 | 2023

Починайте цей день разом із нами – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 53 від 27.06.2023. Ваші улюблені ведучі зібрали найцікавіші факти й новини з усього світу, щоб підняти вам настрій і вберегти від злочинців!

Як вважаєте, чи може одне запитання змінити життя злочинця? Наша відповідь проста – звісно, може! У проєкті Ранок у великому місті ви дізнаєтеся зворушливу історію крадія Артура Бута. Чому перспективний школяр і відмінник пустився берега? Яке запитання судді змінило його життя? Дізнайтеся просто зараз.

Історична рубрика, новий скандал в українському шоу-бізнесі й чудові відео від наших котиків ЗСУ – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 53 від 27.06.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 52 від 23.06.2023

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