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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 52 випуск від 23.06.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 52 випуск від 23 червня 2023. Дивитись онлайн 52 випуск Ранок у великому місті ефір від 23.06.2023
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Випуск 52 | 23.06.2023 | 2023

Дивовижні історії про Україну та світ уже чекають на вас – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 52 від 23.06.2023! Григорій Решетнік, Надія Матвєєва й Роман Міщеряков розкажуть вам цікаве про кіно, історію, винаходи та культуру інших країн!

У 52 випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про найдивніші райдери світових селебріті, особливості ведення бізнесу в Австрії, історію створення кінохіта «Щоденник Бріджит Джонс» та захопливі факти про попкорн. Який інноваційний винахід може замінити асистента? Навіщо Олі Поляковій трійка коней? Що пережила Україна в буремні 2002-2003 роки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 52 від 23.06.2023.

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