Ранок у великому місті дивитись онлайн 52 випуск від 23.06.2023

Випуск 52 | 23.06.2023 | 2023

Дивовижні історії про Україну та світ уже чекають на вас – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 52 від 23.06.2023! Григорій Решетнік, Надія Матвєєва й Роман Міщеряков розкажуть вам цікаве про кіно, історію, винаходи та культуру інших країн!

У 52 випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про найдивніші райдери світових селебріті, особливості ведення бізнесу в Австрії, історію створення кінохіта «Щоденник Бріджит Джонс» та захопливі факти про попкорн. Який інноваційний винахід може замінити асистента? Навіщо Олі Поляковій трійка коней? Що пережила Україна в буремні 2002-2003 роки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 52 від 23.06.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 51 від 22.06.2023