Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 51 випуск від 22.06.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 51 випуск від 22 червня 2023. Дивитись онлайн 51 випуск Ранок у великому місті ефір від 22.06.2023
Дивіться також
Ранок у великому місті дивитись онлайн 51 випуск від 22.06.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 50 випуск від 21.06.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 51 випуск від 22.06.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 49 випуск від 20.06.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 51 випуск від 22.06.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 48 випуск від 16.06.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 51 випуск від 22.06.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 47 випуск від 15.06.2023
Ранок у великому місті Випуск 51 Ранок у великому місті дивитись онлайн 51 випуск від 22.06.2023
Випуск 51 | 22.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 51 від 22.06.2023, щоб прокинутися в гарному настрої та бути в курсі найцікавіших новин. Журналіст Денис Чоловський проведе свій ранковий екзамен Паляниця, в якому перевірить, як кияни знають маловживані українські слова та цікаві фразеологізми. Хочете дізнатися, як правильно вимовляти: випАдок чи вИпадок, довІдник чи довіднИк? Що означають українські слова «чуприна» й «кОпати»? І як розтлумачити цікавий фразеологізм «смалити халявки»? Не пропустіть найцікавіший урок української мови – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 51.

Ранок у великому місті 2023 випуск 50 від 21.06.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати