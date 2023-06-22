Ранок у великому місті дивитись онлайн 51 випуск від 22.06.2023

Випуск 51 | 22.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 51 від 22.06.2023, щоб прокинутися в гарному настрої та бути в курсі найцікавіших новин. Журналіст Денис Чоловський проведе свій ранковий екзамен Паляниця, в якому перевірить, як кияни знають маловживані українські слова та цікаві фразеологізми. Хочете дізнатися, як правильно вимовляти: випАдок чи вИпадок, довІдник чи довіднИк? Що означають українські слова «чуприна» й «кОпати»? І як розтлумачити цікавий фразеологізм «смалити халявки»? Не пропустіть найцікавіший урок української мови – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 51.

Ранок у великому місті 2023 випуск 50 від 21.06.2023