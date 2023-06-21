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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 50 випуск від 21.06.2023

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Випуск 50 | 21.06.2023 | 2023

Вітаємо вас в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 50 від 21.06.2023, в якому ми підготували для вас цікаві сюжети про кіно, технології, бізнес, історію, подорожі та багато іншого. Почніть свій день разом з нами! Беріть горня кави та приготуйтеся отримати безліч корисної інформації про світ.

Просто зараз ми пригадаємо легендарні українські меми, які назавжди стали частиною сучасного фольклору. «Щастя, здоровля!», «Добрий день, еврібаді» та «Ярік, бачок потік» – які ще вирази полюбилися українцям? Дізнаєтеся в шоу Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 49 від 20.06.2023

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