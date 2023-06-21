Ранок у великому місті смотреть онлайн 50 выпуск от 21.06.2023

Выпуск 50 | 21.06.2023 | 2023

Приветствуем вас в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 50 от 21.06.2023, в котором мы подготовили интересные сюжеты о кино, технологиях, бизнесе, истории, путешествиях и многом другом. Начните свой день вместе с нами! Берите чашку кофе и приготовьтесь получить множество полезной информации о мире.

Просто сейчас мы вспомним легендарные украинские мемы, навсегда ставшие частью современного фольклора. «Щастя, здоровля!», «Добрий день, еврібаді» и «Ярік, бачок потік» – какие еще выражения полюбились украинцам? Узнаете в шоу Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 49 от 20.06.2023