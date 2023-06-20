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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 49 выпуск от 20.06.2023

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Ранок у великому місті смотреть онлайн 49 выпуск от 20.06.2023
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 Ранок у великому місті смотреть онлайн 49 выпуск от 20.06.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 49 Ранок у великому місті смотреть онлайн 49 выпуск от 20.06.2023
Выпуск 49 | 20.06.2023 | 2023

Доброго утра с программой Ранок у великому місті 2023 выпуск 49!  Вас ждут сюжеты про украинцев в Дании и Израиле, сюжет о карьерном пути Натальи Могилевской, немного закулисья работы психолога и многое другое.

Знаете ли вы, какой была Украина в 2001 году? Именно тогда в нашей стране впервые состоялась перепись населения, а электронные платежи стали массовыми. Узнайте больше об истории Украины вместе с проектом Ранок у великому місті 2023.

Оксана рассказала о жизни в Дании. Она переехала, когда была еще подростком. В Дании достаточно высокий уровень жизни и зарплат, но при этом высокие налоги. Почему датчане платят налог на церковь и не покупают дорогие автомобили? Смотрите в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 49.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 48 от 16.06.2023

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