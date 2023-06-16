Ранок у великому місті смотреть онлайн 48 выпуск от 16.06.2023

Выпуск 48 | 16.06.2023 | 2023

Приветствуем в программе Ранок у великому місті 2023 выпуск 48 от 16.06.2023, в котором мы собрали для вас интереснейшую информацию из мира шоу-бизнеса, технологий, путешествий, искусства и красоты. Просто сейчас вы услышите историю конфет M&M's, получивших популярность благодаря американским военным.

Также в шоу Ранок у великому місті 2023 вы увидите продолжение сюжета о французской экономии, в котором узнаете, как власти помогают жителям устанавливать солнечные батареи. Смотрите программу Ранок у великому місті 2023 выпуск 48 от 16.06.2023, чтобы услышать еще больше полезной информации о мире.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 47 от 15.06.2023