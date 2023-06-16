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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 48 випуск від 16.06.2023

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Випуск 48 | 16.06.2023 | 2023

Вітаємо в програмі Ранок у великому місті 2023 випуск 48 від 16.06.2023, в якому ми зібрали для вас найцікавішу інформацію зі світу шоу-бізнесу, технологій, подорожей, мистецтва та краси. Просто зараз ви почуєте історію цукерок M&M's, які здобули популярність завдяки американським військовим.

Також в шоу Ранок у великому місті 2023 ви побачите продовження сюжету про французьку економію, в якому дізнаєтесь, як влада допомагає жителям встановлювати сонячні батареї. Дивіться програму Ранок у великому місті 2023 випуск 48 від 16.06.2023, щоб почути ще більше корисної інформації про світ.

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