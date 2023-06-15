Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 47 випуск від 15.06.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 47 випуск від 15 червня 2023. Дивитись онлайн 47 випуск Ранок у великому місті ефір від 15.06.2023
Дивіться також
Ранок у великому місті дивитись онлайн 47 випуск від 15.06.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 46 випуск від 14.06.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 47 випуск від 15.06.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 45 випуск від 13.06.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 47 випуск від 15.06.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 44 випуск від 09.06.2023

 Ранок у великому місті дивитись онлайн 47 випуск від 15.06.2023
Ранок у великому місті

Ранок у великому місті дивитись онлайн 43 випуск від 08.06.2023
Ранок у великому місті Випуск 47 Ранок у великому місті дивитись онлайн 47 випуск від 15.06.2023
Випуск 47 | 15.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 47 від 15.06.2023! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь, як Андрій Данилко прокладав свій шлях до успіху? Як став таким, яким ми знаємо його сьогодні? Як і коли з’явився псевдонім Вєрка Сердючка? Дізнайтеся просто зараз!

У проєкті Ранок у великому місті 2023 журналіст Денис Чоловський проведе ранковий екзамен Паляниця і перевірить, як кияни знають українську мову. Чи знаєте ви, як правильно наголошувати слова «слина» та «переляк»? Що означають українські слова «почвара» та «ятрити»? Не пропустіть усе найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 47.

Ранок у великому місті 2023 випуск 46 від 14.06.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати