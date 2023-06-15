Ранок у великому місті дивитись онлайн 47 випуск від 15.06.2023

Випуск 47 | 15.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 47 від 15.06.2023! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь, як Андрій Данилко прокладав свій шлях до успіху? Як став таким, яким ми знаємо його сьогодні? Як і коли з’явився псевдонім Вєрка Сердючка? Дізнайтеся просто зараз!

У проєкті Ранок у великому місті 2023 журналіст Денис Чоловський проведе ранковий екзамен Паляниця і перевірить, як кияни знають українську мову. Чи знаєте ви, як правильно наголошувати слова «слина» та «переляк»? Що означають українські слова «почвара» та «ятрити»? Не пропустіть усе найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 47.

Ранок у великому місті 2023 випуск 46 від 14.06.2023