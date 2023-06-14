Ранок у великому місті дивитись онлайн 46 випуск від 14.06.2023

Випуск 46 | 14.06.2023 | 2023

Вітаємо вас у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 46 від 14.06.2023, в якому ми зібрали для вас купу цікавої інформації про кіно, технології, історію та подорожі.

Просто зараз ви почуєте всю правду про роботу ріелторів. Як не натрапити на шахрая? Як вигідно придбати квартиру в іпотеку? Чому послуги ріелторів коштують так дорого? Про все це – в шоу Ранок у великому місті 2023.

Також просто зараз ви дізнаєтеся про цікаву систему сплати комунальних послуг у Франції. Чому французи перуть речі тільки вночі та сплачують рахунки раз на рік? Та невже комунальні послуги у Франції дешевші, ніж в Україні? Про все це, а також багато іншого дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 46 від 14.06.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 45 від 13.06.2023