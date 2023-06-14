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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 46 выпуск от 14.06.2023

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Ранок у великому місті смотреть онлайн 46 выпуск от 14.06.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 46 Ранок у великому місті смотреть онлайн 46 выпуск от 14.06.2023
Выпуск 46 | 14.06.2023 | 2023

Приветствуем вас в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 46 от 14.06.2023, в котором мы собрали для вас кучу интересной информации о кино, технологиях, истории и путешествиях.

Просто сейчас вы услышите всю правду о работе риэлторов. Как не наткнуться на мошенника? Как выгодно купить квартиру в ипотеку? Почему услуги риэлтора стоят так дорого? Обо всем этом в шоу Ранок у великому місті 2023.

Также прямо сейчас вы узнаете об интересной системе оплаты коммунальных услуг во Франции. Почему французы стирают вещи только ночью и оплачивают счета раз в год? И неужели коммунальные услуги во Франции дешевле, чем в Украине? Обо всем этом, а также многое другое смотрите в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 46 от 14.06.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 45 от 13.06.2023

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