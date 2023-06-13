Ранок у великому місті смотреть онлайн 45 выпуск от 13.06.2023

Выпуск 45 | 13.06.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 45 от 13.06.2023! В сегодняшней программе вы узнаете, какая тюрьма – мечта каждого преступника? Как начинается рабочая неделя у наших защитников? Почему в начале прошлого века пижама была символом разврата? И чем жила Украина в 1999 году?

В 45 выпуске Ранок у великому місті 2023 известный украинский мольфар, таролог и победитель литовской битвы экстрасенсов Макс Гордеев расскажет, закончится ли война, если путин умрет в ближайшее время? И положат ли его в мавзолей? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 45.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 44 от 09.06.2023