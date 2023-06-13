Ранок у великому місті дивитись онлайн 45 випуск від 13.06.2023

Випуск 45 | 13.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 45 від 13.06.2023! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь, яка в’язниця – мрія кожного злочинця? Як починається робочий тиждень у наших захисників? Чому на початку минулого століття піжама була символом розпусти? І чим жила Україна в 1999 році?

У 45 випуску Ранок у великому місті 2023 відомий український мольфар, таролог і переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв розкаже, чи закінчиться війна, якщо путін помре найближчим часом? І чи покладуть його в мавзолей? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 45.

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