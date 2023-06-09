Ранок у великому місті дивитись онлайн 44 випуск від 09.06.2023

Випуск 44 | 09.06.2023 | 2023

Вітаємо вас у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 44 від 09.06.2023, в якому ми як завжди зібрали для вас найцікавішу інформацію про технології, історію, подорожі, зірок та фільми. Просто зараз ви побачите сюжет про людей, які настільки не сприймали відображення в дзеркалі, що перекроїли свої обличчя до невпізнаваності. Чи жалкують вони про своє рішення лягти на стіл хірурга? Дивіться просто зараз у проєкті Ранок у великому місті 2023.

Україна в 90-ті роки минулого століття проживала дивні часи. З одного боку ми нарешті отримали нову незалежність і мали можливість розвиватися за власним сценарієм, окремо від СРСР. Проте росія робила все для того, щоб зупинити нас. У сюжеті Ранок у великому місті 2023 випуск 44 від 09.06.2023 ви побачите сюжет про дуже дивні два роки з життя України – 1997 та 1998.

Ранок у великому місті 2023 випуск 43 від 08.06.2023