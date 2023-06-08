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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 43 випуск від 08.06.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 43 випуск від 8 червня 2023. Дивитись онлайн 43 випуск Ранок у великому місті ефір від 08.06.2023
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Випуск 43 | 08.06.2023 | 2023

Прокидаймося разом з улюбленим ранковим шоу – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 43 від 08.06.2023. Григорій Решетнік, Сергій Лиховида й Надія Матвєєва поділяться з вами гарним настроєм і хорошими новинами про світ та Україну.

У 43 випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про подробиці запеклої ворожнечі Дженніфер Еністон та Анджеліни Джолі, перевірите знання української мови й отримаєте порцію позитиву від наших котиків ЗСУ. Скільки заробляють хореографи? Як розвивалася кар’єра Насті Каменських? Скільки коштують пологи в екзотичному Пуерто-Ріко? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 43 від 08.06.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 42 від 07.06.2023

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