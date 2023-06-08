Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 43 выпуск от 08.06.2023
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Выпуск 43 | 08.06.2023 | 2023
Проснитесь вместе с любимым утренним шоу – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 43 от 08.06.2023. Григорий Решетник, Сергей Лиховида и Надежда Матвеева поделятся с вами хорошим настроением и позитивными новостями о мире и Украине.
В 43 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете подробности ожесточенной вражды Дженнифер Энистон и Анджелины Джоли, проверите знание украинского языка и получите порцию позитива от наших котиков ВСУ. Сколько зарабатывают хореографы? Как развивалась карьера Насти Каменских? Сколько стоят роды в экзотическом Пуэрто-Рико? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 43 от 08.06.2023.