Ранок у великому місті смотреть онлайн 43 выпуск от 08.06.2023

Выпуск 43 | 08.06.2023 | 2023

Проснитесь вместе с любимым утренним шоу – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 43 от 08.06.2023. Григорий Решетник, Сергей Лиховида и Надежда Матвеева поделятся с вами хорошим настроением и позитивными новостями о мире и Украине.

В 43 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете подробности ожесточенной вражды Дженнифер Энистон и Анджелины Джоли, проверите знание украинского языка и получите порцию позитива от наших котиков ВСУ. Сколько зарабатывают хореографы? Как развивалась карьера Насти Каменских? Сколько стоят роды в экзотическом Пуэрто-Рико? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 43 от 08.06.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 42 от 07.06.2023