Ранок у великому місті смотреть онлайн 42 выпуск от 07.06.2023

Выпуск 42 | 07.06.2023 | 2023

Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 42 от 07.06.2023 – проведите первые часы нового дня с улыбкой!

С началом полномасштабного вторжения украинский язык стал неслыханно популярным. Ежедневно сотни украинцев переходят на сторону соловьиного. Более того, даже иностранцы заинтересовались изучением языка, на котором говорит несгибаемая нация героев. В 42 выпуске шоу Ранок у великому місті 2023 мы подготовили для вас короткий урок изучения и совершенствования украинского языка. Где ставится ударение в слове «прицеп»? «Кохати» и «любити» – это синонимы? А что означает украинский фразеологизм «рожа хоть щенковбей»? Оставайтесь с сайтом СТБ – вас ждет увлекательное путешествие в мир украинского языка.

Как живут звездные дети? Из-за чего Билл Гейтс и Стив Джобс перессорились и стали врагами? И почему мужчины боятся стоматологов больше, чем женщины? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 42 от 07.06.2023 на СТБ.

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