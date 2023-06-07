Ранок у великому місті дивитись онлайн 42 випуск від 07.06.2023

Випуск 42 | 07.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 42 від 07.06.2023 – проведіть перші години нового дня з усмішкою!

З початком повномасштабного вторгнення українська мова стала нечувано популярною. Щодня сотні українців переходять на бік солов’їної. Ба більше, навіть іноземці зацікавилися вивченням мови, якою говорить незламна нація героїв. У 42 випуску шоу Ранок у великому місті 2023 ми підготували для вас короткий урок для вивчення і вдосконалення української мови. Де падає наголос у слові «причіп»? «Кохати» й «любити» – це синоніми? А що означає український фразеологізм «пика хоч цуценятбий»? Залишайтеся із сайтом СТБ – на вас чекає захоплива подорож у світ української мови.

Як живуть зіркові діти? Через що Білл Гейтс та Стів Джобс пересварилися та стали ворогами? І чому чоловіки бояться стоматологів більше, ніж жінки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 42 від 07.06.2023 на СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 41 від 06.06.2023