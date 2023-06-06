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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 41 випуск від 06.06.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 41 випуск від 6 червня 2023. Дивитись онлайн 41 випуск Ранок у великому місті ефір від 6 червня 2023
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Випуск 41 | 06.06.2023 | 2023

Вітаємо в улюбленому ранковому шоу – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 41 від 06.06.2023. Надія Матвєєва, Сергій Лиховида й Григорій Решетнік почнуть цей день разом із вами й поділяться найцікавішими новинами світу.

Дивовижні знахідки в лондонському метрополітені, життя українців в Єрусалимі, нова хвиля кенселінгу в українському шоу-бізнесі – ці й інші неймовірні новини вже чекають на вас у 41 випуску шоу Ранок у великому місті. Чим Артем Пивоваром обурив фанатів? Як виглядає шахрайство вищого рівня? Чи справді в московському мавзолеї проводят сатанинські обряди? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 41 від 06.06.2023.

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