Ранок у великому місті дивитись онлайн 40 випуск від 02.06.2023

Выпуск 40 | 02.06.2023 | 2023

Історичні факти, диво-винаходи й народні новини – почніть цей день пізнавально й весело! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 40 від 02.06.2023.

У 40 випуску шоу Ранок у великому місті 2023 телеведучі Григорій Герман, Надія Матвєєва й Григорій Решетнік розкриють секрети українців голубців, розкажуть про залаштунки знімання культового фільму «Назад у майбутнє» й покажуть, як живуть наші в канадському Едмонтоні. Також не пропустіть пізнавальну рубрику «Україна в датах». Історична рубрика проєкту Ранок у великому місті нагадує про важливі здобутки й випробування нашої країни, яка боролася й донині бореться за свою незалежність. Усе найкраще й найцікавіше вже чекає на вас – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 40 від 02.06.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 39 від 01.06.2023