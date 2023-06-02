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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 40 випуск від 02.06.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 40 випуск від 2 червня 2023. Дивитись онлайн 40 випуск Ранок у великому місті ефір від 02.06.2023
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Выпуск 40 | 02.06.2023 | 2023

Історичні факти, диво-винаходи й народні новини – почніть цей день пізнавально й весело! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 40 від 02.06.2023.

У 40 випуску шоу Ранок у великому місті 2023 телеведучі Григорій Герман, Надія Матвєєва й Григорій Решетнік розкриють секрети українців голубців, розкажуть про залаштунки знімання культового фільму «Назад у майбутнє» й покажуть, як живуть наші в канадському Едмонтоні. Також не пропустіть пізнавальну рубрику «Україна в датах». Історична рубрика проєкту Ранок у великому місті нагадує про важливі здобутки й випробування нашої країни, яка боролася й донині бореться за свою незалежність. Усе найкраще й найцікавіше вже чекає на вас – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 40 від 02.06.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 39 від 01.06.2023

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