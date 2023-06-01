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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 39 випуск від 01.06.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 39 випуск від 1 червня 2023. Дивитись онлайн 39 випуск Ранок у великому місті ефір від 01.06.2023
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 Ранок у великому місті дивитись онлайн 39 випуск від 01.06.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 39 Ранок у великому місті дивитись онлайн 39 випуск від 01.06.2023
Выпуск 39 | 01.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 39 від 01.06.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, чому Володимир Шумко назвав лідера гурту Kalush пихатим і зверхнім, на кого безмежно ображена Леся Нікітюк і чому Настя Приходько розгнівалася на Потапа. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023.

Журналіст Денис Чоловський продовжить свій ранковий екзамен Паляниця і перевірить, чи знають кияни маловідомі українські слова, чи вміють правильно наголошувати та чи знають значення фразеологізму «Мастити п’яти салом». Хочете дізнатися, як правильно промовляти кулінарІя чи кулінАрія, піалА чи піАла? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 38 від 31.05.2023

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